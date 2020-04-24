Путин перенес День окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который перенес день воинской славы — День окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Разработчики закона считают, что это укрепит исторические основы и патриотические традиции, а также сохранит историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне.

Ранее Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.

