Фисенко: «У «Ак Барса» больше шансов выиграть Кубок Гагарина, чем у «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал свое решение остаться в казанском клубе, несмотря на серьезный интерес со стороны омского клуба.

По его словам, он посчитал шансы нынешней команды выиграть Кубок Гагарина более хорошими, чем у омичей.

«Конечно, финансовый вопрос тоже играл роль. Пришлось думать, выбирать. Даже не выбирать, а принять решение. Деньги тоже влияли, но я в конечном итоге решил, что для меня на первом месте сейчас стоит задача выиграть Кубок Гагарина. На мой взгляд, с «Ак Барсом» больше шансов на это, чем с «Авангардом», — сказал Фисенко.

Ранее сообщалось, что в межсезонье Фисенко может покинуть клуб и вернуться в омский «Авангард». Но после смены генерального менеджера омичей хоккеист изъявил желание остаться в Казани.

Член совета директоров КХЛ Александр Крылов раскритиковал «Ак Барс» за большой контракт с суммой в 45 млн рублей, предложенный Фисенко.