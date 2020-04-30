«Ак Барс» сообщил о продлении контракта с Фисенко
Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко продлил контракт с казанским клубом, сообщает пресс-служба казанцев.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на два следующих сезона.
В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.
Ранее сообщалось, что в межсезонье Фисенко может покинуть клуб и вернуться в омский «Авангард». Но после смены генерального менеджера омичей хоккеист изъявил желание остаться в Казани.
Член совета директоров КХЛ Александр Крылов раскритиковал «Ак Барс» за большой контракт с суммой в 45 млн рублей, предложенный Фисенко.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым