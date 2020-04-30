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«Ак Барс» сообщил о продлении контракта с Фисенко

09:01, 30.04.2020
«Ак Барс» сообщил о продлении контракта с Фисенко
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко продлил контракт с казанским клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два следующих сезона.

В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.

Ранее сообщалось, что в межсезонье Фисенко может покинуть клуб и вернуться в омский «Авангард». Но после смены генерального менеджера омичей хоккеист изъявил желание остаться в Казани.

Член совета директоров КХЛ Александр Крылов раскритиковал «Ак Барс» за большой контракт с суммой в 45 млн рублей, предложенный Фисенко.

СпортХоккей Татарстан
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