«Ак Барс» сообщил о продлении контракта с Фисенко

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко продлил контракт с казанским клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два следующих сезона.

В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 44 матчах, в которых набрал 15 (7+8) очков.

Ранее сообщалось, что в межсезонье Фисенко может покинуть клуб и вернуться в омский «Авангард». Но после смены генерального менеджера омичей хоккеист изъявил желание остаться в Казани.

Член совета директоров КХЛ Александр Крылов раскритиковал «Ак Барс» за большой контракт с суммой в 45 млн рублей, предложенный Фисенко.