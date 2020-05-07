КАМАЗ планирует начать производство грузовиков Евро-6 для российского рынка

КАМАЗ планирует в августе 2020 года завершить сертификацию и начать производство грузовых автомобилей экологического класса Евро-6 для российского авторынка, заявил гендиректор компании Сергей Когогин.

«Несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню Евро-5, компания готова с августа приступить к производству грузовиков Евро-6», — отмечается в сообщении.

Производство будет налажено как на основном заводе КАМАЗа, так и на мощностях совместного предприятия с Daimler — «Даймлер КамАЗ Рус». Новые грузовики уровня Евро-6 будут полностью соответствовать требованиям для идентификации продукции как произведенной на территории РФ.

«Уже сегодня мы поставляем такую технику российского производства в европейские страны, и у нас есть возможность производить ее и для российских потребителей», — уточнил Когогин.

Кроме того, в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) КАМАЗ разработал двигатель Р6 для его установки на автомобили нового модельного ряда.

Согласно бизнес-плану на 2020 год, КАМАЗ рассчитывает продать 29 тыс. грузовиков на российском рынке и 6,7 тыс. за рубежом. При этом автоконцерн планирует занять 46%-ную долю на рынке грузовых автомобилей в РФ. О корректировке планов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса компания пока не сообщала.

Ранее гендиректор КАМАЗа сообщил о приостановке работы завода на период майских праздников с 1 по 11 мая.