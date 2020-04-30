Новости промышленности

11:34 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Гендиректор КАМАЗа сообщил о приостановке работы завода

10:47, 30.04.2020
Гендиректор КАМАЗа сообщил о приостановке работы завода
Фото: КАМАЗ

Завод КАМАЗ приостановит производство на период майских праздников с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

Предприятие возобновит работу 12 мая. Гендиректор предприятия Сергей Когогин призвал работников продолжать соблюдение самоизоляции.

«С 1 по 11 мая мы будем отдыхать, и мы должны быть дома. В эти дни особенно важно проявить здравый смысл, ответственность и выдержку. Надо продолжить режим самоизоляции, максимально ограничить общение и не допускать лишних контактов — все для того, чтобы сохранить наше здоровье», — говорится в обращении генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина.

Ранее КАМАЗ приостанавливал производство на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска.

ПромышленностьОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров