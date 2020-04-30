Гендиректор КАМАЗа сообщил о приостановке работы завода

Фото: КАМАЗ

Завод КАМАЗ приостановит производство на период майских праздников с 1 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

Предприятие возобновит работу 12 мая. Гендиректор предприятия Сергей Когогин призвал работников продолжать соблюдение самоизоляции.

«С 1 по 11 мая мы будем отдыхать, и мы должны быть дома. В эти дни особенно важно проявить здравый смысл, ответственность и выдержку. Надо продолжить режим самоизоляции, максимально ограничить общение и не допускать лишних контактов — все для того, чтобы сохранить наше здоровье», — говорится в обращении генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина.



Ранее КАМАЗ приостанавливал производство на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска.