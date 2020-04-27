«Ведомости»: авиакомпании резко подняли цены, перелет из Москвы в Казань подорожал на 50—80%
В апреле крупнейшие авиакомпании повысили цены на билеты. Перелет из Москвы в 15 крупнейших российских городов подорожал на 50—110% по отношению к марту.
Например, у «Аэрофлота» билет из столицы в Ростов-на-Дону, Самару, Казань и ряд других городов стал стоить больше на 50—80%, пишут «Ведомости».
Согласно сайту «Аэрофлота», перелет в Казань завтра обойдется в 5 864 рубля, а в среду цена билета составит 7 864 рубля.
Аналогично выросли цены на апрель — май в эти города и у S7, «Уральских авиалиний» и Utair.
Эксперты считают, что авиакомпании вынуждены повышать стоимость перелетов, чтобы окупить резкое падение спроса.АналитикаБизнесТранспорт Татарстан
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