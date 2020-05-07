Казанский эксперт о режиме: ни один полицейский не может выписать штраф

Политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева, рассматривая статью 20.6.1. КоАП РФ, в сегодняшней авторской колонке рассказывает, как вести себя в в случае, если вас остановил полицейский, и что говорит российское законодательство на сей счет.



Эксперт отмечает, что ни один полицейский не может выписать штраф — это не в его компетенции. Сотрудник МВД может составить только протокол, однако это не означает, что гражданин уже в чем-то виноват. Praesumptio innocentiae (презумпция невиновности) в Российской Федерации действует не только в уголовном, но и в административном праве.

А значит, каждый, на кого составлен протокол, считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. Об этом и о том, что никто не обязать доказывать свою невиновность, прямо сообщает ст. 1.5 административного кодекса.

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