Что если вас остановил полицейский на улице: комментарии эксперта

Как избежать штрафа и не загреметь в участок за выход из дома в условиях самоизоляции?

Фото: Ринат Назметдинов

Ни один полицейский не может выписать штраф — это не в его компетенции. Сотрудник МВД может составить только протокол, однако это не означает, что гражданин уже в чем-то виноват, отмечает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Между тем в интернете гуляют десятки видео, где правоохранители скручивают гуляющих граждан и заталкивают в служебный автомобиль, применяя наручники, газовые баллончики и другие девайсы. Горбачева, рассматривая статью 20.6.1. КоАП РФ, в сегодняшней авторской колонке рассказывает, как вести себя в подобных случаях и что говорит российское законодательство на сей счет. Также она объясняет, как будут сниматься ограничения с людей.

Пока одни добропорядочные граждане отсиживаются дома, другие, рискуя своим кошельком и здоровьем, выходят на улицу. Не все сталкиваются при этом с проверяющими должностными лицами, но у тех, кто с ними все же встречался, опыт разный: кто-то получает штраф, кого-то полицейские забирают в отделение, предварительно скрутив, а кто-то рассказывает о спокойной беседе без каких-либо протоколов. Возникает вопрос: в чем «секрет успеха»? И почему не все граждане, на которых составили протоколы, получили штраф?

Кто составляет протокол

Во-первых, до определенного времени оформлять протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1. КоАП РФ, сотрудники полиции попросту не могли. Это регламентировано статьей административного кодекса 28.3. «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях», по которой этим правом наделены сотрудники МЧС и региональные чиновники, если руководитель региона утвердил такой список.

Так, в Башкирии еще 3 апреля 2020 года Указ главы Республики Башкортостан от №УГ-133 этим правом наделил сотрудников длинного перечня органов власти: Министерства здравоохранения, Министерства земельных и имущественных отношений, Министерства лесного хозяйства, Министерства молодежной политики и спорта, Минэкологии, Минсельхоза, Министерства семьи, труда и социальной защиты, Госкомитета по делам юстиции, Госкомитета по жилищному и строительному надзору, Госкомитета по строительству и архитектуре, Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Инспекции Гостехнадзора и даже Управления ветеринарии.

С 12 апреля правительство РФ составило перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы за нарушение части 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Фото Ильи Репина

В Татарстане подобный документ был подписан президентом Республики Татарстан 6 апреля. Согласно его Указу №УП-224, это чиновники из Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства лесного хозяйства, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Госкомитета по тарифам, Госкомитета по биоресурсам, Госалкогольинспекции, Инспекции ГСН, Управления Гостехнадзора, Комитета по охране объектов культурного наследия.

Сотрудник полиции мог оформлять протокол по ст. 6.3., но не по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Как отмечал глава «Апологии протеста» Алексей Глухов, проверку граждан полицейский проводил вместе с региональным чиновником.

В некоторых регионах полиция составляла протоколы по статье 6.3 на граждан, которые не находились на карантине и не получали именного постановления об этом.

С 6 апреля судебные дела по таким случаям начали прекращать в Казани в связи с их малозначительностью. А 20 апреля первый российский штраф по ст. 6.3., назначенный уфимцу Руслану Шарифуллину, который не был на карантине, опротестовала прокуратура. Дело было прекращено по причине отсутствия состава правонарушения. Кроме того, была нарушена подсудность — дела по ст. 6.3 должен был рассматривать районный суд, а не мировой судья.

С 12 апреля Правительство РФ все-таки составило перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы за нарушение части 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Теперь таким правом наделены кроме сотрудников МЧС полицейские, сотрудники Росгвардии, Росжелдора, Росатома и Роскосмоса, пожарные. С подробным перечнем должностных лиц можно ознакомиться в распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N975-р.

Следует понимать — это то, что ни один сотрудник полиции, МЧС и другое уполномоченное лицо не может выписать человеку штраф. Фото Рината Назметдинова

Вину не признаю, правонарушение не совершал

Как же снизить вероятность получения штрафа при нахождении вне дома в новых условиях?

Первое, что следует понимать — это то, что ни один сотрудник полиции, МЧС и другое уполномоченное лицо не может выписать человеку штраф. В сознании граждан укоренилось ошибочное представление, что составление протокола об административном правонарушении обязательно подразумевает наложение штрафа. К счастью, это не так: полицейский может составить лишь протокол о возможном правонарушении, а вот было ли оно действительно совершено, будет решать суд. Praesumptio innocentiae (презумпция невиновности) в Российской Федерации действует не только в уголовном, но и в административном праве.

А значит, каждый, на кого составлен протокол, считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом. Об этом и о том, что никто не обязать доказывать свою невиновность, прямо сообщает ст. 1.5 административного кодекса.

Важно отметить, что ст. 5 Федерального закона №3 «Закон о полиции» обязывает сотрудника полиции при обращении к гражданину назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию свое служебное удостоверение. Кроме того, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник полиции должен разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Также стоит иметь в виду, что, согласно ст. 8 «Закона о полиции», граждане имеют право вести видеосъемку происходящего вокруг них события, которая может быть использована в судебном разбирательстве в случае нарушения их прав.

Юристы напоминают, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ не обязательно свидетельствовать против себя, поэтому можно указать в протоколе «вину не признаю, правонарушение не совершал». Также не стоит заполнять и подписывать пустой бланк протокола. Можно заявить ходатайства о вступлении в производство свидетеля, защитника, о рассмотрении дела по месту жительства. Если гражданина не ознакомили до оформления протокола с конституционными и процессуальными правами в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ, об этом также стоит заявить в графе «объяснение». Там же гражданин указывает, куда направлялся, осуществляя свое право на передвижение (за хлебом, в аптеку, к адвокату и т. д.).

Гражданин указывает, куда направлялся, осуществляя свое право на передвижение (за хлебом, в аптеку, к адвокату и т. д.). Фото Рината Назметдинова

Таким образом, встреча с полицией не всегда сулит составление протокола, а составление протокола не всегда приводит к признанию вины гражданина. Следует также учесть, что при рассмотрении дела всегда происходит проверка законности протокола, и если он незаконен, составлен с существенными изъянами, то такой протокол возвращается заявителю. Постановление по итогу судебного разбирательства бывает двух видов: о назначении административного наказания и о прекращении производства по делу. В первом случае, если речь идет о нарушении статьи 20.6.1 КоАП РФ, минимальное наказание — это предупреждение или штраф в размере 1 000 рублей. Принятое постановление можно обжаловать в течение 10 дней вышестоящему должностному лицу либо в вышестоящую судебную инстанцию.

При любом развитии ситуации гражданам чрезвычайно важно знать свои права. Часто разговор с человеком, разбирающимся в законе, оказывается на удивление коротким и благожелательным.

А если дело доходит до протокола, ему легче отстоять права в суде. Также стоит помнить о вежливом тоне и обязанности выполнять законные распоряжения сотрудников правопорядка.

Судебная практика

21 апреля Верховный суд РФ опубликовал обзор судебной практики по привлечению к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. В частности, в нем говорится о том, что действия гражданина, нарушающие пункты региональных нормативных правовых актов (указов, постановлений, распоряжений региональных органов власти) о введении режима повышенной готовности (например, указ главы Республики Башкортостан №УГ-111) квалифицируются по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Указаний на то, что ограничения на передвижения противоречат Конституции, данный обзор не содержит.

Вместе с тем, соответствие Конституции региональных нормативных актов по содержанию устанавливает Конституционный суд РФ. Осуществление мер по борьбе с эпидемиями находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке актов по таким вопросам могут президент, Совет Федерации, Государственная дума, одна пятая членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной думы, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, региональные органы законодательной и исполнительной власти.

Осуществление мер по борьбе с эпидемиями находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Фото Ильи Репина

На данный момент иски о признании недействительными отдельных пунктов постановлений регионов о «самоизоляции» подаются в суды общей юрисдикции. В удовлетворении одного из исков, в Брянской области, уже отказано. Запросов же о проверке конституционности актов о режиме «самоизоляции» в Конституционный суд не поступало.

Этапы снятия ограничений



На совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что разработан проект методических рекомендаций для определений показателей, которые являются основанием поэтапного снятия ограничительных мероприятий.

Если проект утвердят, то снятие ограничений будет проводиться в три этапа.

На первом этапе будут разрешены занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа предприятий торговли и услуг определенной площади с соблюдением социальной дистанции. На втором — разрешат прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, начнут работу образовательные учреждения. На третьем — откроют места отдыха (парки, скверы) с соблюдением социальной дистанции, работа предприятий сферы торговли и услуг будет без ограничений, будут работать все образовательные организации и гостиницы, общепит.



Решения о снятии ограничений будут приниматься главами регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов. Снятие ограничений будет проводиться после оценки текущего эпидемиологического положения, на которую могут понадобиться 1-2 недели.

Решения о снятии ограничений будут приниматься главами регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов. Фото Максима Платонова



Проект снятия ограничений предлагает вполне логичную схему выводу страны из режима «самоизоляции». Его утверждение позволит не только сохранить здоровье граждан страны, но и мягко запустить экономику, снизить напряженность в регионах. Однако если Роспотребнадзор утвердит этот проект, сам процесс снятия ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки в конкретных регионах, а также от слаженности и продуманности действий региональных чиновников, ответственных за ее состояние на местах. Кроме того, этот проект оставляет возможность главам субъектов возобновлять ограничения при осложнении ситуации.