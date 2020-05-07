«Хрустальная леди» из Казани успешно выносила ребенка и отправилась на роды в Москву

Фото: @liliyatimergal

Жительница Казани с диагнозом несовершенный остеогенез (ломкость костей), которая смогла забеременеть, успешно выносила ребенка. Она отправилась в Москву на роды

Лилия призналась, что несколько месяцев слышала о своем положении слова «нужно прервать!», звучащие, как приговор. Однако она выбрала родить.

«Я понимаю и сейчас, по пути в Москву на реамобили. что мы с супругом выбрали не лёгкий путь, хотя наверное и по всей жизни не выбирали легких путей. Выбор супруга именно меня спутницей по жизни, доказательства выше сказанному. Не смотря на страх, на риски, мы выбрали жизнь и я не чуть не жалею, ведь это прекрасно. На данный момент ребёнок совершенно здоров это ли не счастье!?" — пишет Тимергалиева (стиль автора сохранен — прим. ред.)

В завершении Лилия попросила неравнодушных помолиться за ее здоровье и здоровье малыша.