Выход из режима самоизоляции в РТ будет разработан с учетом снижения заболеваемости

Фото: Реальное время

Минюст РТ рассказал о том, как республика будет выходить из режима самоизоляции.



Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, будут ли уже введенные в Татарстане ограничения сниматься постепенно, замминистра юстиции РТ Айнур Галимов сослался на текущую ситуацию по коронавирусу.



— Смягчение ограничительных мер будет происходить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики. Как у нас будет распространяться инфекция, как будет снижаться количество заболевающих — с учетом данных параметров будут приниматься решения, — заявил чиновник.