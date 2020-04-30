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Выход из режима самоизоляции в РТ будет разработан с учетом снижения заболеваемости

10:52, 30.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Выход из режима самоизоляции в РТ будет разработан с учетом снижения заболеваемости
Фото: Реальное время

Минюст РТ рассказал о том, как республика будет выходить из режима самоизоляции.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, будут ли уже введенные в Татарстане ограничения сниматься постепенно, замминистра юстиции РТ Айнур Галимов сослался на текущую ситуацию по коронавирусу.

— Смягчение ограничительных мер будет происходить с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики. Как у нас будет распространяться инфекция, как будет снижаться количество заболевающих — с учетом данных параметров будут приниматься решения, — заявил чиновник.

Общество Татарстан
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