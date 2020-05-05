Синоптики Татарстана ожидают жару в ближайшие дни и прогнозируют грозу после 9 мая

В ближайшие 4 дня в Татарстане погода будет находиться под влиянием антициклона, считают метеорологи республики. Сохранится жаркая погода, а 10 мая возможна гроза.

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 6 мая в республике дневные температуры будут колебаться в пределах 21—26 градусов Цельсия. Вероятность осадков небольшая. Ветер может усиливаться до 15—17 м/с.

Далее, с 7 по 9 мая, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Столбики термометров по-прежнему будут показывать от +20°С до +26°С.

Однако 10 мая ожидается приход западного циклона. Температура останется высокой, но возможны дождь и гроза.