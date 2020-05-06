В Татарстане за сутки обнаружили двоих виновников природных пожаров

За прошедшие сутки в Татарстане были обнаружены два природных возгорания. Инспекторы нашли виновных в этих пожарах и составили на них административные протоколы.

Оба очага были замечены благодаря системам космического мониторинга, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В первом случае в Чистопольском районе горело около 100 кв. м травы. Виновником стал житель села Александровка, причина пожара — неосторожно обращение с огнем.

Второй случай отмечен в Бавлах. Местный житель решил сжечь собранный мусор и огонь перекинулся на сухой камыш. В итоге площадь пожара составила 900 кв. метров.

В МЧС республики отмечают, что за сутки были предотвращены 52 загорания сухой травы и мусора.