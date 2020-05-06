Минниханов обратился к татарстанцам в связи с приближающимся Днем Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением по случаю приближающегося Дня Победы. Он также пообещал, что перенесенный в этом году парад состоится после победы над коронавирусом.

«К сожалению, в этом году в условиях распространения коронавирусной эпидемии принято непростое решение о переносе парада Победы и всех массовых праздничных мероприятий на более поздний срок», — цитирует обращение пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что 9 Мая татарстанцы могут достойно встретить в кругу семьи.

«А после того, как нашими совместными усилиями будет преодолен этот коварный недуг, все мы обязательно встретимся на параде Победы, в строю Бессмертного полка, на торжественных концертах и салютах», — говорится в обращении руководителя республики.

Особо отметил президент Татарстана и роль республики в деле Великой Победы. «В одну только Казань были эвакуированы 70 промышленных предприятий, 33 института Академии наук СССР, некоторые союзные наркоматы и Госбанк, в столице республики, Чистополе и Елабуге разместились члены Союза писателей страны. У нас действовало 75 военных госпиталей, которые вернули на фронт бойцов общей численностью 20 дивизий», — подчеркнул он.

Также Минниханов поздравил всех ветеранов и тружеников тыла. Он пожелал им долгих лет жизни, радости и оптимизма.