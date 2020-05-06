«Татинвестгражданпроект» показал, каким будет второй корпус инфекционной больницы в Казани

«Татинвестгражданпроект» опубликовал рендерное изображение строящегося в Казани второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Так объект должен выглядеть после завершения работ.

Генеральный директор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинов рассказал, что здание будет иметь приемно-диагностическое отделение, 10 приемно-смотровых боксов, противошоковую палату, кабинеты КТ, УЗИ, рентгенодиагностики, другие помещения, в том числе реанимационный зал, операционные.

Напомним, что накануне ход строительства проинспектировал президент РТ Рустам Минниханов. Предполагается, что больница получит еще одно здание в августе этого года.

Возведение нового корпуса началось в Казани на фоне мировой пандемии нового коронавируса. На сегодня в республике уже более 1,3 тысячи случаев заражения COVID-19.