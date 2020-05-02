В Татарстане 55 тысяч жителей получат продуктовые наборы

Фото: @novosti_almet

В Альметьевск доставили продуктовые наборы для оказания поддержки жителям республики. В рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» продуктовые наборы раздадут 55 тысячам татарстанцев.

В Альметьевск прибыла фура с первой партией помощи. 2256 получателей продуктовых наборов проживают в Альметьевском районе. Инспектировал доставку лично глава района Тимур Нагуманов. Продукты доставят в период майских праздников депутаты и волонтеры.

Список получателей продуктов определен Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. Продуктовые наборы предназначены для 23 тысяч детей в возрасте старше 8 лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (8938 руб.). Также наборы получат 16 тысяч одиноких пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума (7311 руб.) и 9 тысяч детей, родители которых являются индивидуальными предпринимателями или зарегистрированы в качестве самозанятых в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. По каждому из адресов продуктовый набор будет доставлен четыре раза.

Также сообщается, что на помощь могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, семьи опекунов и семьи в социально опасном положении.

Ранее для нуждающихся семей Татарстана собрали 50 вагонов еды.

