За выходные в Татарстане выдано более 2 млн цифровых пропусков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 1 по 5 мая жители Татарстана заказали более 2,1 млн СМС-пропусков. Самой популярной целью выхода из дома стала поездка на дачу — более 1,5 млн пропусков.

С начала периода самоизоляции в республике выдано уже около 11 млн пропусков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. Зарегистрировались в системе почти 1,7 млн татарстанцев.

Кроме того, регистрацию в системе прошли 3 805 самозанятых республики.

Напомним, что в Татарстане в связи с пандемией коронавируса введен режим самоизоляции. Выход из дома ограничен. Без получения пропуска можно сходить в а, погулять с собакой или выбросить мусор. Определен ряд целей, для которых житель республики может заказать пропуск — например отправиться на почту или в банк, в военкомат, на дачу и т. д.

По данным на 5 мая в Татарстане насчитывалось 1 208 случаев заражения COVID-19.