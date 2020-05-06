Эксперт дал прогноз по занятости после карантина

Экономист Александр Сафонов рассказал, что слишком долгий период самоизоляции может привести к волне сокращений и долгов по зарплате.

В первый месяц самоизоляции многие работодатели использовали административные отпуска, как механизм предохранения и от массовых сокращений, и от образования крупных долгов, рассказал Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

«Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то, естественно, никаких личных запасов не хватит, и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы», — заявил эксперт в интервью «Российской газете».

Сафонов считает, что безработица может развиваться по двум сценариям. При оптимистичном прогнозе количество безработных вырастет до 5 млн человек, а при пессимистическом — до 7 млн человек.