За прошедшие сутки в Татарстане на пожарах погибли три человека

За прошедшие сутки на территории Татарстана произошли 27 пожаров, в том числе 10 случаев горения сухой травы, мусора и камыша. В результате погибли 3 человека, еще один спасен.

Так, произошли 10 пожаров в жилых зданиях Набережных Челнов, Зеленодольского, Тукаевского и других районов Татарстана.

Напомним, поздно вечером 4 мая в поселке Орловка вблизи Набережных Челнов загорелся двухэтажный частный дом, обращение о пожаре поступило к спасателям в 22:56 по Москве. Уже через 45 минут пожарным удалось потушить огонь и спасти двоих человек (брата и сестру), женщина 1964-го года рождения (мать) погибла.