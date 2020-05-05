В Набережных Челнах потушили крупный пожар в коттедже — одна женщина погибла

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Поздно вечером 4 мая в поселке Орловка вблизи Набережных Челнов загорелся двухэтажный частный дом, обращение о пожаре поступило к спасателям в 22:56 по Москве. Уже через 45 минут пожарным удалось потушить огонь и спасти двоих человек (брата и сестру), женщина 1964-го года рождения (мать) погибла, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.



Пожар произошел в кирпичном доме на площади больше 180 квадратных метров — на место аварии выехали четыре единицы техники и 23 человека личного состава. Еще до прибытия пожарных мужчине удалось самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания — по газовой трубе из окна второго этажа. Его сестру специалисты вытащили по трехколенной лестнице. Тело погибшей женщины было обнаружено после того, как пожарным удалось справиться с огнем. Причина пожара пока неизвестна, на месте работают инспекторы Госпожнадзора.