«Салават Юлаев» интересуется двумя защитниками
«Салават Юлаев» продолжает искать варианты усиления защитной линии команды после ухода Захара Арзамасцева, Артема Сергеева и Михаила Пашнина.
По сообщению источника, уфимский клуб заинтересован в бывшем защитнике «Динамо» Кирилле Лямине. В минувшем сезоне сыграл 54 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 (2+8) очков. В плей-офф хоккеист отметился одной заброшенной шайбой.
Также в «Салават Юлаев» может перейти молодой защитник из системы московского ЦСКА Игорь Мясищев. 23-летний хоккеист прошлый сезон провел в ВХЛ, где в 53 матчах набрал 28 (5+23) очков. В плей-офф защитник отметился шестью голевыми передачами в 9 встречах и стал самым полезным игроком первого раунда.
Напомним, ранее «Салават Юлаев» сменил главного тренера, поставив вместо Николая Цулыгина его помощника, финского специалиста Томи Ламсу.СпортХоккей Башкортостан
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