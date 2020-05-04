В Казань прибыл вывозной рейс из Берлина

В Казани приземлился рейс «Аэрофлота», который вывез российских граждан из Германии. По данным онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в 17.03.

Два часа назад посольство России в Германии сообщило, что из Берлина вылетели 120 россиян. Среди них были жители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и в Алтайском крае.

Далее самолет отправится в Новосибирск.

Напомним, что завтра в Казань также прибудет самолет из Казахстана.