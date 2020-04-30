В Казань прибудут еще два вывозных рейса

Фото: пресс-служба президента РТ

В начале мая в Казань прибудут еще два вывозных рейса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Расписание вывозных рейсов на 1—7 мая 2020 года Захарова опубликовала на своей странице в «Фейсбуке». В списке значатся два рейса, следующих через Казань:

AFL2313 Берлин — Казань — Новосибирск 04.05.2020 в 12.10 (по местному времени);

SVR8948 Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск 05.05.2020 в 14.40 (по местному времени).

Напомним, что прибывающих в Татарстан туристов из-за рубежа отправляют на обсервацию.