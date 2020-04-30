В Казань прибудут еще два вывозных рейса
В начале мая в Казань прибудут еще два вывозных рейса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Расписание вывозных рейсов на 1—7 мая 2020 года Захарова опубликовала на своей странице в «Фейсбуке». В списке значатся два рейса, следующих через Казань:
AFL2313 Берлин — Казань — Новосибирск 04.05.2020 в 12.10 (по местному времени);
SVR8948 Нур-Cултан (Астана) — Казань — Новосибирск 05.05.2020 в 14.40 (по местному времени).
Напомним, что прибывающих в Татарстан туристов из-за рубежа отправляют на обсервацию.Общество Татарстан
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