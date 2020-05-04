Алина Загитова выложила фото самоизоляции в Казани — с трофейной акита-ину

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и любимица татарстанских болельщиков Алина Загитова опубликовала в Instagram новое фото своих «будней самоизоляции». На снимке девушка позирует с подаренной ей в Японии собакой по кличке Масару породы акита-ину.

Как ранее сообщало «Реальное время», на время карантина Алина Загитова приехала к своим родителям в Казань.