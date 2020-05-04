Главное о коронавирусе на 4 мая: люди выходят на улицы, число заразившихся «на пике»

Фото: Максим Платонов

Татарстан: 86 зараженных за сутки и треть «ковидных» младше 50

Сегодня в Татарстане подтверждены 86 новых случаев новой коронавирусной инфекции — это максимальное значение для региона с момента начала эпидемии. По информации татарстанского оперштаба, 21 человек был госпитализирован в больницы с осложнениями, остальные 65 пациентов с легкой или бессимптомной формой проходят лечение на дому. Продолжает уменьшаться число завозных случаев — в республике происходит все больше заражений от контакта с больными (2 и 84 случая соответственно).

Казань по-прежнему лидирует среди городов республики по числу заразившихся: за последние сутки в столице Татарстана выявили 41 инфицированного, в Набережных Челнах — 11 человек, в Нижнекамском районе — семерых, в Сабинском — шестерых. В остальных муниципалитетах число выявленных заразившихся COVID-19 за сутки не превышает двух человек.

Таким образом, за все время с начала пандемии в Татарстане заразились 1 117 человек, 145 из них выздоровели, трое скончалось. На сегодняшний день по количеству зараженных РТ, как и днем ранее, занимает 14-е место среди 85 регионов России.

Больше 60% новых заразившихся, 50 случаев из 86, зарегистрированы в возрастной категории от 30 до 60 лет. Распределение по возрастным группам:

до 18 лет — 8,

от 18 до 30 — 7,

от 30 до 50 — 26,

от 50 до 60 — 24,

от 60 до 70 — 12,

от 70 до 80 — 7,

от 80 до 90 — 2,

старше 90 — 0.

Притом что 4 мая Татарстан достиг максимального значения по заразившимся за сутки, индекс самоизоляции в регионе продолжает падать. В Казани к 9 часам утра он упал до отметки 2,9 балла, войдя в «красную» зону. Таким образом сервис «Яндекса» сигнализирует о том, что «на улице очень много людей».

Россия: 76 смертей за сутки и окончание эпидемии не раньше 17 августа

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции. Новые заболевшие выявлены в 82 регионах. Всего в стране количество заболевших достигло 145 268 человек, из них больше половины (5 352 человека) выявлены у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

За день также было зафиксировано 76 смертей с подтвержденным COVID-19. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 1 356 человек. В то же время выздоровели от коронавируса и выписались 1 456 россиян.

Топ-10 регионов России по количеству зараженных новым коронавирусом, по данным на утро 4 мая, выглядит так:

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна сегодня обнародовали результаты своего исследования о дате окончания вспышки коронавируса в России. По обновленным данным, активное распространение пойдет на спад не раньше 17 августа.

К началу мая в России выделился новый устойчивый тренд путей заражения COVID-19: основной способ распространения нового коронавируса сейчас — не завозной, а контактный.

Мир: в лидерах по-прежнему США, число зараженных в целом достигло 3,5 млн человек

По состоянию на утро 4 мая, в мире коронавирусом нового типа заразились уже свыше 3,5 млн человек (3 519 901), 247 тысяч человек скончались. Только за последние сутки диагноз подтвержден у 78 934 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидером как по числу зараженных, так и по количеству сделанных тестов остаются США. В Штатах на сегодняшний день заразилось 1,5 млн человек. На втором месте — Испания с 217 тысячами зараженных, на третьем — Италия с 210 тысячами. В шестерке стран по числу зараженных также Великобритания, Франция и Германия. На седьмом месте — Россия.