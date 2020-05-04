Уже к девяти часам утра индекс самоизоляции в Казани опустился в «красную» зону

Фото: Ринат Назметдинов

Индекс самоизоляции в Казани, показывающий количество людей на улицах города, 4 мая уже к 9 часам утра упал до отметки 2,9 балла, войдя в «красную» зону. Таким образом сервис «Яндекса» сигнализирует о том, что «на улице очень много людей».

Индекс самизоляции других крупных городов Республики Татартан, по данным на то же время, пока что держится в «оранжевой зоне» и не падает ниже трех баллов. В Набережных Челнах он составляет 3 балла, в Альметьевске и Нижнекамске — 3,2 балла, в Чистополе — 3,1 балла.

В рейтинге самоизоляции среди российских городов-миллионников Казань занимает одну из самых низких позиций: ниже, чем в столице Татарстана рейтинг только в Красноярске (2,4 балла) и в Челябинске (2,7 балла). На одном уровне с Казанью с индексом в 2,9 балла идут Уфа и Новосибирск.

Меньше всего людей на улицах города в Москве (3,7 балла), Ростове-на-Дону (3,7 балла) и Санкт-Петербурге (3,6 балла).