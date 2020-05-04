Кожевников: «Не понимаю, зачем Цулыгин согласился остаться в «Салавате Юлаеве»

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников раскритиковал решение руководства «Салавата Юлаева» сменить главного тренера Николая Цулыгина. По его словам, рулевой уфимцев заслужил остаться в клубе, хотя он удивлен, что россиянин согласился на должность помощника финна Томи Ламсы.



«Непонятно, зачем это делать: ставить иностранных тренеров без опыта самостоятельной работы вместо наших специалистов. Причем таких молодых, как Цулыгин. Да, у него не очень хорошо получалось в регулярном чемпионате работать, «Салават» был очень нестабилен. Но ведь что самое важное? Плей-офф. А за два сезона во главе уфимцев Цулыгин успешно играл на вылет, выиграв три серии из четырех в Кубке Гагарина. В прошлом году дошел до финала конференции, в этом выиграл в первом раунде у «Авангарда».

Человек возглавил команду без опыта самостоятельной работы, но за два года прошел такую школу, что мог еще расти и расти. И убирать его с поста… Мне лично это непонятно. Еще не понимаю, зачем сам Цулыгин согласился остаться на должности помощника. Но, может быть, мы чего-то не знаем, и по ходу следующего сезона, в случае каких-то неудач, его вновь вернут в главные», — считает Кожевников.

Напомним, ранее «Салават Юлаев» объявил о смене главного тренера клуба. Отныне рулить командой будет финский специалист Томи Ламса, до этого отвечавший за игру нападающих и розыгрыш большинства. Прежнего рулевого Цулыгина подвинули на должность помощника тренера, а Виталий Ячменев и Йон Эрик Эман покинули тренерский штаб клуба.

Также «Салават Юлаев» расстался с рядом хоккеистов, в числе которых оказались Захар Арзамасцев, Александр Бурмистров и еще четыре игрока. Первые двое уже нашли новые команды. Арзамасцев ранее перешел в «Автомобилист», а Бурмистров вскоре подпишет контракт с «Ак Барсом».