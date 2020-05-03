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Бурмистров подтвердил, что ведет переговоры с «Ак Барсом»

18:55, 03.05.2020
Бурмистров подтвердил, что ведет переговоры с «Ак Барсом»
Фото: vk.com/hcsalavat

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подтвердил информацию, что он ведет переговоры с казанским «Ак Барсом».

«Пока официально контракт с «Ак Барсом» не подписан, но соглашение с «Салаватом Юлаевым» закончилось, потом я вступил в переговоры с родным клубом, это было обоюдное желание», — сказал хоккеист.

Также Бурмистров сообщил, что соглашение с клубом может быть достигнуто уже на следующей неделе. При этом, хоккеист назвал преждевременными разговоры о размере его будущей зарплаты в «Ак Барсе».

Напомним, последние два сезона Бурмистров выступал за «Салават Юлаев». Он был обменян «Ак Барсом» на Основина и двух молодых хоккеистов.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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