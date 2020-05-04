В Казани «Яндекс.Такси» начал устанавливать перегородки для защиты водителей от коронавируса

Фото: "Реальное время"

«Яндекс.Такси» начал устанавливать перегородки между водителем и пассажиром в брендированных автомобилях, подключенных к сервису в Казани. Прозрачные «шторки» должны защищать водителей, предотвращая возможное распространение коронавирусной инфекции, об этом «Реальному времени» рассказал представитель одного из татарстанских таксопарков.

При этом, по словам нашего источника, для самих водителей установка бесплатная и никак не помешает штатной работе, а в ближайшее время экранами будет оборудована большая часть машин, подключенных к сервису. Установкой защитных перегородок занялась казанская компания «АвтоЭкоСистемы».

Ранее стало известно и том, что крупные городские операторы такси, «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» поддержали акцию по бесплатной доставке доноров на донацию в Центр крови.