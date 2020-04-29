Бурмистров подпишет однолетний контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров в нынешнее межсезонье перейдет в казанский «Ак Барс», сообщает интернет-портал «Чемпионат».

По данным источника, хоккеист подпишет с казанцами однолетний контракт.

Действующий контракт Бурмистрова с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля 2020 года. Ранее агент хоккеиста Александр Черных заявил, что «Ак Барс» не интересовался нападающим. На время самоизоляции Бурмистров приехал в Казань, где тренировался в самостоятельном режиме.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).