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Власти Татарстана не контактировали с заболевшими федеральными коллегами

01:25, 03.05.2020
Власти Татарстана не контактировали с заболевшими федеральными коллегами

Власти Татарстана не контактировали с заболевшими коронавирусом федеральными коллегами. Об этом заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она заявила, что сейчас нет межрегиональных командировок. Контакты с федеральным центром проходят в онлайн-режиме, передает «РБК Татарстан».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Премьер госпитализирован в больницу. На следующий день стало известно, что коронавирус диагностировали у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

Общество Татарстан
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