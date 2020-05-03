Власти Татарстана не контактировали с заболевшими федеральными коллегами

Власти Татарстана не контактировали с заболевшими коронавирусом федеральными коллегами. Об этом заявила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она заявила, что сейчас нет межрегиональных командировок. Контакты с федеральным центром проходят в онлайн-режиме, передает «РБК Татарстан».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Премьер госпитализирован в больницу. На следующий день стало известно, что коронавирус диагностировали у министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

