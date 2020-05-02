Акции Tesla упали из-за одного твита Илона Маска

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере, что считает акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.

«Цена акций Tesla слишком высока, по моему мнению», — написал он.

Сразу после этого акции компании резко стали снижаться. Инвесторы отреагировали незамедлительно: по итогам дня акции упали на 10,3% до $701,32, пишут «Ведомости».

Ранее Илон Маск в Twitter назвал проблему российской космонавтики. По его словам, это связано с тем, что российские ракеты не многоразовые.

