Новости технологий

16:33 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Илон Маск назвал проблему российской космонавтики

04:32, 12.04.2020 1
Илон Маск назвал проблему российской космонавтики
Фото: wikipedia.org

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал проблему российской космонавтики. По его словам, это связано с тем, что российские ракеты не многоразовые.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что из-за демпинга американских компаний, в том числе SpaceX, российская корпорация вынуждена снизить цены пусков ракет. Эту новость опубликовал редактор издания Ars Technica в Twitter, он написал, что никто никогда не жаловался, когда United Launch Alliance (ULA) получала завышенные субсидии, однако появление SpaceX с коммерческими запусками дешевле, чем у конкурентов, «вдруг стало нечестным».

Маск, комментируя это, сообщил, что ракеты SpaceX на 80% могут быть использованы повторно, а российские ракеты — на 0%.

«Это актуальная проблема», — подчеркнул миллиардер.

Напомним, сегодня в России отмечается День космонавтики.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 06:51
    SpaceX и Роскосмос - это разные эпохи.
    Мы остались в середине 20 века, они шагнули в 21-й
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров