Илон Маск назвал проблему российской космонавтики

Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал проблему российской космонавтики. По его словам, это связано с тем, что российские ракеты не многоразовые.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что из-за демпинга американских компаний, в том числе SpaceX, российская корпорация вынуждена снизить цены пусков ракет. Эту новость опубликовал редактор издания Ars Technica в Twitter, он написал, что никто никогда не жаловался, когда United Launch Alliance (ULA) получала завышенные субсидии, однако появление SpaceX с коммерческими запусками дешевле, чем у конкурентов, «вдруг стало нечестным».

Маск, комментируя это, сообщил, что ракеты SpaceX на 80% могут быть использованы повторно, а российские ракеты — на 0%.

«Это актуальная проблема», — подчеркнул миллиардер.

Напомним, сегодня в России отмечается День космонавтики.