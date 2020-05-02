Министр здравоохранения РФ дал рекомендаций по снятию ограничений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о недопустимости отмены всех ограничительных мер в стране после достижения пика заболеваемости.

Он отметил, что необходима поэтапная система действий.

«После пика заболеваемости сразу же отменять карантин нельзя. Эта процедура всё равно займёт определённое время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать ещё популяционный иммунитет», — заметил чиновник.

Также Мурашко подчеркнул, что после выхода ситуации на плато нельзя говорить об «объявлении праздника».

По словам главы Минздрава РФ, следует построить целую систему, которая позволит не получить вновь подъема заболевания, передает ТАСС.

Напомним, сегодня в Татарстане подтверждены 66 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в РТ заразились 960 человек. За последние сутки в России подтверждено 9 623 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в стране количество заболевших достигло 124 054.

