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В десяти районах Татарстана еще не зафиксировали ни одного случая COVID-19

18:21, 02.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В десяти районах Татарстана еще не зафиксировали ни одного случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в 10 из 45 муниципальных районов республики не зарегистрировано ни одного заболевшего COVID-19, приводит данные управление Роспотребнадзора РТ.

Так, на одной из этих территорий, в Спасском районе, в условиях жесткого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, продолжают свою работу 9 малокомплектных общеобразовательных школ, уроки посещают 90 учеников.

Также отмечается, что за последнюю неделю в Татарстане наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости: если 26 апреля прирост равнялся 14%, то 2 мая этот показатель составил 7%, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоМедицина Татарстан
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