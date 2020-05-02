Глава Зеленодольского района заложил липовую аллею в рамках акции «Сады Победы»

Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев принял участие во всероссийской акции «Сады Победы». Он заложил липовую аллею в Зеленодольске.

Ежегодно в акции принимают участие представители общественного совета, Совета ветеранов района, сотрудники администрации и активисты отделения партии «Единая Россия».

Михаил Афанасьев выразил надежду, что в будущем аллея в Парке Победы станет еще одним излюбленным местом отдыха горожан и будет хранить память о тех, кто ковал Победу, передает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов также присоединился к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

