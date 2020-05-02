Минниханов встретился с представителями поискового движения Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани центр региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ.

В ходе встречи глава республики пообщался с представителями поискового движения республики, а также ознакомился с основными направлениями их деятельности.

Так, Рустаму Минниханову презентовали серию книг «Имена из солдатских медальонов», издаваемую с 2005 года. В 9 томах опубликовали полный список воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи останки найдены и опознаны в ходе поисковых экспедиций.

Также президенту Татарстана представили музей, где показали различные предметы, найденные поисковиками на полях сражений. Это личные вещи бойцов, оружие, обмундирование.

Кроме того, Минниханов увидел, как восстанавливают легендарный самолет Пе-2. Бомбардировщики производили на Казанском авиационном заводе.

В рамках проекта «Крылья Татарстана» активисты восстанавливают самолет из фрагментов и обломков погибших в Великую Отечественную войну настоящих боевых машин. На сегодня удалось отреставрировать два мотора М-105, подмоторные рамы и стойки шасси самолета, передает пресс-служба президента РТ.

Помимо этого, сегодня Рустам Минниханов присоединился к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.