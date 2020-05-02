Новости спорта

17:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником «Амура» Коробовым

16:30, 02.05.2020
«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником «Амура» Коробовым
Фото: vk.com/hcamur

«Салават Юлаев» подписал контракт с белорусским защитником Дмитрием Коробовым, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на следующие два сезона.

Ранее Коробов выступал за хабаровский «Амур», где не являлся основополагающим игроком. В минувшем сезоне в регулярном первенстве защитник сыграл лишь в 29 матчах, в которых набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «-6».

Напомним, накануне «Салават Юлаев» объявил о расставании с защитником Захаром Арзамасцевым, перешедшим в «Автомобилист».

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров