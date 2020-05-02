Новости спорта

15:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Арзамасцев подписал контракт с «Автомобилистом»

14:42, 02.05.2020
Арзамасцев подписал контракт с «Автомобилистом»
Фото: twitter.com/IHCAvtomobilist

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Соглашение с игроком рассчитано на два следующих сезона КХЛ.

Ранее Арзамасцев пять лет защищал цвета «Салавата Юлаева», вместе с которым дважды становился бронзовым призером лиги. В минувшем сезоне защитник сыграл в 53 матчах, записав в свой актив 10 (4+6) очков.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» сообщил о расставании с шестью хоккеистами.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров