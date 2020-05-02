Арзамасцев подписал контракт с «Автомобилистом»
Бывший защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
Соглашение с игроком рассчитано на два следующих сезона КХЛ.
Ранее Арзамасцев пять лет защищал цвета «Салавата Юлаева», вместе с которым дважды становился бронзовым призером лиги. В минувшем сезоне защитник сыграл в 53 матчах, записав в свой актив 10 (4+6) очков.
Напомним, накануне «Салават Юлаев» сообщил о расставании с шестью хоккеистами.
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Состав “Автомобилиста” пополнил Захар Арзамасцев— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 2, 2020
Наш клуб подписал односторонний контракт с защитником на два года. https://t.co/0LBEVlHvFM pic.twitter.com/3OuMkXDqB1
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