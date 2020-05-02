Муниципальные парковки в Казани могут раздать жителям ближайших домов
Власти Казани рассматривают возможность предоставить муниципальные парковочные места жителям ближайших домов. Об этом рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров во время онлайн-лекции программы «Наш двор».
По задумке урбанистов, парковка может работать на платной основе днем, а вечером работать по резидентным пропускам. Либо жителям могут предоставить возможность парковать автомобиль бесплатно или за определенную сумму.
«Это делается для того, чтобы одно место работало максимально эффективно для различных функций», — объяснил спикер.
Ранее «Реальное время» анонсировало лекцию урбанистов о парковках во дворах.
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