Муниципальные парковки в Казани могут раздать жителям ближайших домов

Власти Казани рассматривают возможность предоставить муниципальные парковочные места жителям ближайших домов. Об этом рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров во время онлайн-лекции программы «Наш двор».

По задумке урбанистов, парковка может работать на платной основе днем, а вечером работать по резидентным пропускам. Либо жителям могут предоставить возможность парковать автомобиль бесплатно или за определенную сумму.

«Это делается для того, чтобы одно место работало максимально эффективно для различных функций», — объяснил спикер.



Ранее «Реальное время» анонсировало лекцию урбанистов о парковках во дворах.

