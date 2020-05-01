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Урбанисты расскажут казанцам о парковках во дворах

15:53, 01.05.2020 1
Урбанисты расскажут казанцам о парковках во дворах
Фото: kzn.ru

Сегодня, 1 мая, казанцы могут прослушать онлайн-лекцию «Двор — это (не) парковка».

Ее проведут урбанист Аркадий Гершман и заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров в рамках президентской программы «Наш двор». Модератором лекции будет помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Слушатели узнают об истории проблемы с нехваткой мест для машин во дворах, эксперты расскажут возможные способы ее решения, раскроют мировые тренды мобильности, передает пресс-служба мэрии Казани. Онлайн-встреча пройдет 1 мая в 17.00 на официальном YouTube-канале программы «Наш двор» по ссылке.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:14
    Хорошо бы ещё ещё к мировым трендам мировые зарплаты приложить. И тогда, уверен, проблема решится.
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