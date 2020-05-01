Для самоизолированных ветеранов казанцы спели песни военных лет под окнами — видео

Фото: Екатерина Кильгуткина

В Казани для самоизолированных ветеранов жители устроили концерт с репертуаром песен военных лет. С песнями и танцами они выступили прямо под окнами.

Маленькие концерты под окнами многоэтажек прошли на улице Айрата Арсланова. Группа артистов выступала у разных домов с небольшими концертами по пять песен и танцев.

«Жители домов на балконы повылазили — свистели, аплодировали, «Катюшу» просили спеть. Кричали: «Печенегов пережили и это переживем», «Спасибо вам, молодцы!» И все в таком духе», — рассказала «Реальному времени» очевидица Екатерина Кильгуткина.

Ранее агитбригада администрации Кировского и Московского районов устроила концерт во дворе жилого дома.

