В Казани агитбригада устроила концерт во дворе, чтобы поздравить ветерана — видео

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В Казани агитбригада администрации Кировского и Московского районов устроила концерт во дворе жилого дома. Это было сделано, чтобы поздравить находящегося на самоизоляции ветерана Сахапа Илалова, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ветеран служил связистом на белорусском фронте. Участвовал в обороне Сталинграда и битве за Берлин.

Ко всем уже полученным наградам Сахапу Илалову вручили медаль 75-летия Победы.