В Минздраве РТ объяснили ситуацию с онкобольной девочкой, которую отказались госпитализировать

В Минздраве Татарстана прояснили ситуацию с онкобольной девочкой, которая осталась без химиотерапии из-за положительного теста на COVID-19 своего отца.

Напомним, в Казани у двухлетней онкобольной девочки отложили госпитализацию из-за коронавируса. Причем на строгий карантин поместили ребенка и мать, но не главу семейства. Отрицательные тесты семье выдали на руки, о положительном результате им сообщили по телефону. По словам матери ребенка, для медиков это послужило основанием для того, чтобы отложить жизненно важную процедуру.



Как сообщили в Минздраве РТ, девочку выписали 4 апреля из больницы после получения очередного планового курса лечения. Следующая госпитализация была запланирована на конец апреля. Однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации медики взяли все необходимые анализы у девочки дома. Лечащий врач назначил очередную госпитализацию на 29 апреля, никаких отказов ребенку не было, заявили в пресс-службе.

В ДРКБ разработали специальную программу для лечения таких пациентов на дому. И на сегодняшний день девочка находится на домашнем режиме лечения. Экстренных показаний для госпитализации у девочки нет, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.