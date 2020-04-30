Инспекторы ГИБДД Казани спасли беременную женщину

В Казани сотрудники ДПС помогли добраться до больницы находившейся на последнем месяце беременности женщине.

Инспекторы Ильмир Исхаков и Ильфар Каримов оформляли ДТП, когда к ним обратился водитель автомобиля «Шевроле Нива». Он попросил полицейских помочь доставить его 38-летнюю дочь в больницу. Женщина находилась на последнем месяце беременности и ей стало плохо.

Инспекторы сообщили об этом в дежурную часть, а затем с мигалками и сиреной сопроводили автомобиль до ближайшей станции скорой медицинской помощи.

Благодаря действиям полицейских женщина была спасена. Она за несколько минут была доставлена в больницу, где ей вовремя оказали медицинскую помощь.



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