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В общей сложности бизнес в Татарстане поддержат на более чем 25 млрд

11:31, 30.04.2020
В общей сложности бизнес в Татарстане поддержат на более чем 25 млрд
Фото: Максим Платонов

В общей сложности, исходя из пакета поддержки предпринимателей, который республика принимает, в Татарстане будет направлено на поддержку бизнеса более 25 млрд рублей. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что программа по поддержке бизнеса в Татарстане оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ.

Общество Татарстан
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