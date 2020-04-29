Программа по поддержке бизнеса в Татарстане оказалась одной из самых масштабных в РФ

Фото: Максим Платонов

Программа по поддержке бизнеса в Татарстане на 1,3 млрд рублей оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ, при этом она является полностью «детищем» республики. Как отмечают эксперты, Татарстан в условиях «коронакризиса» проявил нехарактерную для большинства других регионов инициативу (которую ранее требовал от регионов президент страны Владимир Путин) и, кроме того, обратил внимание на тот бизнес, который остался за бортом других программ.

В комплекс мер поддержки входят, в частности:

предоставление льготных микрозаймов (от 100 тыс. рублей) до 2 лет под 1% годовых первые 6 месяцев. Предполагаемый бюджет программы — 700 млн рублей (из средств РТ — 500 млн руб. и 200 млн руб. — Фонд поддержки предпринимательства);

субсидирование процентной ставки по кредитам (не более ключевой ставки ЦБ РФ (5,5% по состоянию на 25.04.2020), но не более 1,5 млн рублей в год в течение 6 месяцев. Примерный бюджет данной программы 100 млн рублей);

поручительство Гарантийного фонда республики на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Комиссионное вознаграждение по данным мерам полностью обнулено на первые полгода (0%). Планируемый бюджет — 274,8 млн рублей (115,8 млн рублей республиканских средств; 159 млн рублей за счет федеральных средств);

Наряду с этим Гарантийный фонд республики оказывает поддержку предприятиям через реструктуризацию долга. Планируемый бюджет программы около 180,6 млн рублей, (100 млн рублей республиканский бюджет и 80,6 млн рублей средства федерального бюджета);

в рамках поддержки предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков разработана новая программа по субсидированию субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки. Предполагаемый бюджет программы — 28 млн рублей средств республиканского бюджета, срок действия программы 2 месяца. Планируется поддержать около 200 предприятий. В случае сохранения тяжелых экономических условий программа будет продолжена.



Более того, как пояснила Лилия Галимова, сумма в 1,3 млрд рублей — не окончательный объем финансирования программы. По ее словам, сейчас идет распределение средств по конкретным отраслям бизнеса, подробности этого распределения будут объявлены позже. Таким образом, можно не исключать и увеличение объема поддержки.



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