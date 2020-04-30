Пивоварам разрешат производить антисептики
Минфин подготовил законопроект, временно разрешающий пивоварам производить спиртосодержащие антисептики.
Производство антисептиков будет разрешено только в определенном объеме, а также исключительно в некоммерческих целях. Для производства пивоварам, у которых имеется необходимое оборудование, не придется уплачивать госпошлину.
Как отметил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в текущей ситуации дополнительное производство антисептиков для безвозмездной передачи «можно только поприветствовать», передает ТАСС.
Ранее татарстанские предприятия бросили все силы на защиту от коронавирусной пандемии, взявшись перепрофилировать мощности под выпуск антисептиков.
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