Пивоварам разрешат производить антисептики

Минфин подготовил законопроект, временно разрешающий пивоварам производить спиртосодержащие антисептики.

Производство антисептиков будет разрешено только в определенном объеме, а также исключительно в некоммерческих целях. Для производства пивоварам, у которых имеется необходимое оборудование, не придется уплачивать госпошлину.

Как отметил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, в текущей ситуации дополнительное производство антисептиков для безвозмездной передачи «можно только поприветствовать», передает ТАСС.



Ранее татарстанские предприятия бросили все силы на защиту от коронавирусной пандемии, взявшись перепрофилировать мощности под выпуск антисептиков.

