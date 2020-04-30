Данис Зарипов объяснил, почему продлил контракт с «Ак Барсом» еще на год

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о причинах, почему решил остаться в казанской команде еще на один сезон. Он также отметил интерес со стороны челябинского «Трактора», который предлагал хорошие финансовые условия.

— У меня в приоритете изначально стоял «Ак Барс», и намерения куда-то уходить не было. Но «Трактор» действительно проявлял большое желание. Они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке. Но я изначально выражал желание остаться в Казани. До вчерашнего дня мы вели серьезные переговоры и наконец достигли понимания.

— В «Тракторе» вам действительно предлагали условия лучше?

— Я не могу разглашать эту информацию. Но могу сказать одно — «Трактор» предлагал мне очень достойные условия, — сообщил Зарипов.

Накануне «Ак Барс» объявил о продлении контракта с капитаном команды. Сообщалось, что Зарипов также ведет переговоры с «Трактором», который собирался вернуть уроженца челябинского хоккея в родной регион.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. Зарипов является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ и единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина в истории.

Ранее контракты с казанским клубом продлили защитник Андрей Педан и нападающий Кирилл Петров.