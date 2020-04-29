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«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым

19:11, 29.04.2020
«Ак Барс» подписал контракт с Зариповым
Фото: ak-bars.ru

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «барсов».

Соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. Зарипов является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ и единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина в истории.

Ранее контракты с казанским клубом продлили защитник Андрей Педан и нападающий Кирилл Петров.

СпортХоккей Татарстан
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