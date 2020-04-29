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Защитник Педан останется в «Ак Барсе» еще на один сезон

18:01, 29.04.2020
Защитник Педан останется в «Ак Барсе» еще на один сезон
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт казанцев.

С хоккеистом подписано новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/21 годов.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за «Ак Барс» 37 матчей в регулярном первенстве КХЛ и набрал 16 (6+10) очков. В плей-офф КХЛ Педан сыграл три встречи в серии с нижнекамским «Нефтехимиком» и не отметился результативными действиями.

Ранее «Ак Барс» сообщил о продлении контракта с нападающим Кириллом Петровым.

СпортХоккей Татарстан
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